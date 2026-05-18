Caen cuatro con droga en tres municipios
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Cuatro hombres fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal en distintos operativos realizados en San Luis Potosí, Santa María del Río y Salinas de Hidalgo, por presunta posesión de droga.
En la colonia General I. Martínez, de la capital potosina, fue detenido Yair "N", de 22 años, a quien se le aseguraron dosis de "cristal" y un vehículo.
En otro operativo, en Santa María del Río, fueron detenidos José "N", de 20 años, y Salvador "N", de 22 años, también con presuntas dosis de "cristal".
Finalmente, en Salinas de Hidalgo, agentes estatales detuvieron a Diego "N", de 20 años, a quien igualmente se le aseguraron dosis de la misma droga.
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Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.
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