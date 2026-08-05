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Refuerzan en Grecia las líneas de contención

Por AP

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan en Grecia las líneas de contención
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      ATENAS.- Los bomberos al oeste de Atenas aprovecharon una pausa en los fuertes vientos y el martes reforzaron las líneas de contención mientras los meteorólogos advertían que en los próximos días volverán ráfagas más intensas y temperaturas más altas.

      Varios incendios que arrasaron comunidades montañosas y zonas costeras al oeste de la capital griega quedaron bajo control durante la noche. 

      Aviones y helicópteros arrojaron agua dentro de los perímetros contenidos durante la mañana, apagando focos activos mientras los vientos se mantenían en calma.

      "Hay una enorme carga de fuego en la zona y el riesgo aumenta a medida que avanza el día", dijo Costas Tsingas, jefe de Bomberos de Grecia.

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      Incendios iniciados por negligencia provocan ola de arrestos

      Ardiendo por quinto día, el incendio a las afueras de Atenas provocó la evacuación de más de 1.000 personas y fue atribuido a una línea eléctrica defectuosa de un parque eólico en la zona.

      Las restricciones y los cierres de parques se imponen localmente según los niveles de riesgo de incendio. Autoridades arrestaron a 33 personas entre el 29 de junio y el 2 de agosto por iniciar incendios.

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