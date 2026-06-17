Regresan libaneses a las ruinas de sus casas
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NABATIYE, Líbano.- Desde las primeras horas del martes, Aida Jleilati y su hija escarbaron entre el montón de escombros que alguna vez fue su hogar en la ciudad de Nabatiye, en el sur del Líbano, recogiendo algunas de sus pertenencias que sobrevivieron a un ataque aéreo israelí de finales de mayo.
Ellas estaban entre el goteo de residentes que regresaron a la ciudad para revisar sus viviendas tras el anuncio de un acuerdo entre EU e Irán para poner fin a su guerra. Funcionarios iraníes han insistido en que el acuerdo implica también el fin de la guerra entre Israel y el grupo libanés Hezbollah.
Aunque los combates en el sur del Líbano no han cesado, los ataques han sido más limitados desde que se alcanzó el acuerdo y muchas personas desplazadas de la zona han aprovechado la oportunidad para revisar sus pertenencias y sus casas.
Jleilati y su hija de 22 años, Sukaina al-Muhtadi, vivían en el primer piso de un edificio de tres plantas compuesto por seis apartamentos que se derrumbó por el ataque aéreo.
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Jleilati logró sacar la mayor parte del equipo de buceo de su esposo, además de algo de ropa, mientras que la principal esperanza de su hija era encontrar un álbum de fotos de su niñez.
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