Arabia Saudí: Musulmanes se congregan en el monte Arafat durante la peregrinación anual a La Meca

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ARAFAT, Arabia Saudí (AP) — Peregrinos musulmanes de todo el mundo se congregaron el martes en el monte Arafat, en Arabia Saudí, en el segundo día oficial de la peregrinación islámica anual, considerada el punto culminante del haj.

Peregrinos enfrentan calor intenso y realizan oraciones en Arafat

A pesar del calor sofocante, los peregrinos se reunieron en la colina rocosa y en las llanuras circundantes para intensas oraciones y actos de adoración que a menudo marcan el punto culminante espiritual para ellos. Los fieles murmuran oraciones con fervor y desahogan su corazón en súplicas. Muchos alzan las manos en señal de adoración. Es habitual ver a muchos peregrinos ese día, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros, pedir a Dios perdón, misericordia, bendiciones y salud.

La peregrinación a La Meca, uno de los Cinco Pilares del islam, es obligatoria una vez en la vida para todo musulmán que pueda costearlo y esté físicamente capacitado para realizarlo.

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Haj 2024 congrega a más de 1,5 millones de peregrinos en Arabia Saudí

Para los peregrinos, el haj, que se realiza a lo largo de varios días, puede ser una experiencia espiritual profundamente conmovedora y una oportunidad para buscar el perdón de Dios y el borrado de pecados pasados. Mientras desafían el calor intenso para realizar rituales religiosos, muchos peregrinos se protegen del sol con sombrillas.

Un funcionario saudí dijo el viernes que más de 1,5 millones de peregrinos han llegado al país desde el extranjero.

Este año, los musulmanes llegan a La Meca en un contexto de incertidumbre regional por la guerra de Irán con Estados Unidos.

El ejército de Estados Unidos dijo el lunes que llevó a cabo ataques de "autodefensa" en el sur de Irán, incluso contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones utilizadas para colocar minas, mientras el presidente Donald Trump dijo en redes sociales que las negociaciones con Teherán estaban "avanzando bien". Irán denunció el martes los más recientes ataques estadounidenses como una señal de "mala fe y falta de fiabilidad" mientras las negociaciones seguían adelante hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

Para muchos, realizar el haj puede ser lograr un sueño de toda la vida, ya que pasan años esperando y rezando para algún día poder emprender la peregrinación o ahorrando dinero y esperando un permiso para embarcarse en el viaje.

"Esto sucede una vez en la vida", dijo Mohammad Asal, un peregrino egipcio. "La gente aquí ha preparado sus oraciones, con la esperanza de que Dios les responda, porque sabemos que ... el ritual más importante del haj es estar en Arafat".

El haj reúne a grandes cantidades de musulmanes de diversas razas, etnias, idiomas y clases socioeconómicas, creando para muchos un sentido de unidad. Es una experiencia masiva y comunitaria. Pero también es profundamente personal, ya que cada peregrino trae sus propios anhelos y experiencias.

"Fue increíble", dijo el martes Ahmed Sufyan, un peregrino de Estados Unidos. "La unidad y la paz que sentimos es algo que nunca había experimentado antes", añadió por WhatsApp.

"Nuestros deseos son muchos", dijo Mohammad Obaid, un peregrino sudanés, y añadió que estaba rezando por Sudán y por los musulmanes en todas partes.