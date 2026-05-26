Por unanimidad, echan abajo la "Ley Esposa"

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El Congreso del Estado eliminó la obligación de que en la elección de 2027 los partidos postulen únicamente mujeres para la gubernatura, con lo que esa contienda quedará abierta a candidaturas de cualquier género.

La decisión forma parte de la primera etapa de la reforma electoral impulsada originalmente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y fue aprobada con 24 votos a favor.

El ajuste revierte el transitorio que había establecido una acción afirmativa inmediata para la gubernatura, el cual generó controversia desde su aprobación inicial. Con la modificación avalada, esa disposición queda sin efecto para 2027 y se sustituye por un esquema de alternancia de género que comenzará a aplicarse hasta la elección de 2033.

En los hechos, la alternancia implica que, a partir de 2033, los partidos deberán postular a una persona de género distinto al de la candidatura registrada en el proceso inmediato anterior, obligando a la rotación en las postulaciones a la gubernatura entre una elección y otra, pero sin restricciones de género para el proceso de 2027.

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El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales defendió la modificación al señalar en tribuna que responde a observaciones del Ejecutivo estatal y busca equilibrar la paridad con los derechos político-electorales, sin eliminar el principio de igualdad sustantiva, sino ajustando su aplicación temporal dentro del modelo electoral.

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Además del rediseño en materia de paridad, la reforma incorpora cambios al sistema electoral local propuesto por el Ceepac, entre ellos el adelanto del inicio del proceso electoral al 15 de noviembre del año previo a la elección, ajustes en el manejo de recursos públicos, la reorganización de facultades del organismo electoral, la modificación de procedimientos de quejas y sanciones, y la reconfiguración de la instalación de órganos desconcentrados, que ahora se realizará hasta enero.