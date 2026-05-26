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Sufre alumna del Cobach triple acoso

Valida la CEDH denuncia de estudiante del plantel de SGS

Por Rubén Pacheco

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Sufre alumna del Cobach triple acoso
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      A fines de 2023, una alumna del Colegio de Bachilleres (Cobach) fue víctima de violación y acoso sexual por parte de tres profesores, incluso uno declaró ante las autoridades escolares: "no pude controlar mis emociones", reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

      Denuncian violación y acoso sexual en Cobach

      Derivado de la serie de crímenes sexuales cometidos presuntamente por los profesores, la CEDH emitió la recomendación 01/2026 a Ricardo Centeno Trejo, director general del Cobach.

      Según el testimonio dentro del expediente 1VQU-0371/2023, la alumna del plantel 01, de Soledad, denunció que fue acosada sexualmente por un docente del laboratorio técnico, quien le envió mensajes de WhatsApp, donde le hacía comentarios e insinuaciones incómodas, incluyendo fotos y videos.

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      Testimonios y confesiones de los acusados

      El acusado admitió en el Oficio No. DG/1001/720/2022 haber cometido los agravios contra la adolescente, pero justificando que existió consentimiento de ella.

      Confesó que la besó, pero se trató de una "reacción natural" pues le "ganó el sentimiento". El técnico indicó que "no pude controlar mis emociones".

      Para evitar las agresiones, se cambió al plantel 02, donde la situación empeoró, pues otro maestro le dio una nalgada y le dijo que, si conocía a una estudiante que "andaba con un profesor en el plantel 1", en alusión a lo que ella había sufrido.

      Ante ello, solicitó auxilio a otro mentor, sin embargo, este la manipuló para mantener relaciones sexuales en un cuarto del auditorio de danza del plantel 02 y luego le dio dinero para que comprara la pastilla "del día siguiente".

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      Omisión y falta de reparación por parte de directivos

      La CEDH comprobó que directivos administrativos redactaron un escrito sin firma y sin presencia de sus padres, donde supuestamente exonera a un catedrático de haberle tocado un glúteo.

      "No se recibió evidencia de que se haya reparado el daño a favor de las víctimas directas e indirectas, o de que hubiere otorgado terapia psicológica que requiere la alumna", concluyó el dictamen.


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