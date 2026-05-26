NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Para Norma Angélica Ramírez una de las mejores maneras de celebrar un año más de vida fue jugando golf con un grupo de amigas, con quienes desde hace varios años comparte su afición por este deporte.

Para complacerla, Ale Mireles y Nena Lomelí organizaron un torneo y al concluir el mismo, una comida.

Ale Mireles y Cone Ramos obtuvieron el primer lugar, y Mili Mercado y Lula Alvarado, el segundo.

Desde luego que las acciones en el green, que iniciaron por la mañana, resultaron intensas.

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