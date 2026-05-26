Revés de la SCJN al Congreso

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La LXIV Legislatura del Congreso del Estado se perfila a enfrentar un revés legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que anularía una reforma al Código Penal que criminaliza el aborto terapéutico por riesgo de muerte, pues en 2024, los diputados derogaron la excepción que impedía la sanción en esos casos.

SCJN anula reforma aborto terapéutico en San Luis Potosí

Lo anterior queda establecido en el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 185/2024 y otras dos acumuladas presentadas por las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal, presentado por el ministro Rodrigo Guerrero García y que será discutido en la sesión de Pleno de la SCJN prevista a celebrarse hoy.

El documento establece que las partes impugnaron el Decreto 0007, publicado el 12 de noviembre de 2024 en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual derogaba la fracción III del artículo 150, que colocaba como excepción al aborto para evitar la muerte de la madre.

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Dichas modificaciones se realizaron en la sesión de Pleno del Congreso celebrada en noviembre de 2024.

Controversia constitucional y defensa de derechos humanos

En diciembre de ese año, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo federal presentó la controversia constitucional, a la que se agregaron las de las defensorías de derechos humanos estatal y nacional.

Las partes indicaron que la derogación dejaba en la indefensión a las embarazadas que caían en el supuesto del aborto terapéutico, excepción de la que ya disponían con anterioridad, lo que generaba un retroceso injustificado en los derechos a la vida y la salud de las mujeres.

La Corte estableció que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que pone en riesgo su salud o su vida constituye un trato cruel e inhumano.

Con ese argumento ordenó la restauración de la fracción derogada, eliminando la condición de que la embarazada debía contar con dos opiniones médicas que validaran la decisión, indicando que sólo una era necesaria.