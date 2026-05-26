A balazos, asesinan a pareja al salir de una taquería

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Una pareja perdió la vida al ser atacada a balazos al salir de una taquería a donde acudió a cenar luego de haber estado en el antro "La Bamba" individuos armados los atacaron y dos personas más resultaron lesionadas en el hecho.

Fue cerca de la una de la mañana de este lunes, que los ahora occisos fueron atacados al salir de una taquería ubicada en la calle Pascual M. Hernández, frente al mercado de La Merced y a unos metros del jardín Colón.

Los maleantes dispararon en contra del hombre y la mujer, que salían de la taquería Los Volcanes e informes policiales indican que antes habían estado en el antro llamado La Bamba, a un costado del restaurante de tacos.

En total, cuatro fueron las personas que recibieron impactos de bala, en el sitio falleció una mujer mientras que otros tres hombres resultaron lesionados y recibieron atención médica por parte de los paramédicos, quienes los trasladaron a un hospital.

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Posteriormente se indicó que uno de los lesionados, de nombre Juan José N., también falleció a consecuencia de las lesiones recibidas, el cual andaba en compañía de la mujer al momento del ataque.

Los otros dos heridos permanecen recibiendo atención médica, aunque se ignora si también estaban con los ahora occisos, de los cuales trascendió que se dedicaban al comercio en el ramo cervecero.

Luego del ataque, al sitio acudieron elementos policiales tanto de la Policía Municipal como de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron el área para que las demás autoridades iniciaran las investigaciones.

Personal de la Vice-fiscalía Científica realizó una inspección en el sitio, en donde se recogieron algunos indicios para ser integrados a la carpeta de investigación.

CONFIRMAN SEGUNDA

VÍCTIMA

La mañana de este lunes, en entrevista al respecto, la fiscal del estado, Manuela García Cázarez, informó a medios de comunicación que en el lugar de los hechos falleció la mujer, mientras que el hombre fue llevado a un hospital en donde más tarde perdió la vida.

La Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación sobre los hechos, en espera de dar con los responsables en el menor tiempo posible.

CLAUSURAN NEGOCIOS

Asimismo, después del ataque, personal del Ayuntamiento tanto de la Dirección de Comercio como de Protección Civil, acudió tanto a La Bamba como a la taquería Los Volcanes, en donde se realizó una revisión y se procedió a clausurar ambos negocios, colocando los respectivos sellos en las entradas; no se informó si además del hecho se encontraron anomalías en su funcionamiento.

COMUNICADO DE "LA BAMBA"

Ante versiones periodísticas en el sentido de que el ataque había sido dentro del antro La Bamba, el negocio publicó un comunicado en sus redes sociales en donde aclara que dicho incidente no ocurrió dentro de sus instalaciones.

Se indicó que "entendemos la preocupación que esta situación puede generar y reiteramos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias; como establecimiento, siempre hemos promovido espacios de convivencia sana, respeto y seguridad para todos nuestros asistentes".

"Agradecemos a quienes se han informado de manera responsable y pedimos evitar la difusión de información incorrecta o especulativa", remarcó.