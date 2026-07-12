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Rescatan a más de 200 niños tras inundación

Por AP

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan a más de 200 niños tras inundación
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      Missouri.- Una persona permanece desaparecida en Missouri luego que fuertes lluvias azotaran el viernes partes del estado, lo que obligó a realizar numerosos rescates de emergencia y evacuaciones, incluso en un campamento de verano con más de 200 niños.

      Otros estados también enfrentan el potencial de tormentas eléctricas severas y advertencias de inundaciones repentinas el sábado, a medida que las tormentas de lento desplazamiento se dirigen al sur.

      Debido a los daños en las autopistas cercanas y los pronósticos de más lluvias, los niños quedaron atrapados en Camp Taum Sauk en la pequeña comunidad de Lesterville, en el sureste del estado, informó el sargento Eddie Young, de la Patrulla de Caminos. La Guardia Nacional del Ejército utilizó helicópteros Black Hawk para trasladar a los menores y el personal hacia una escuela primaria cercana y reunirlos con sus familias. El campamento agradeció a los equipos de emergencia.

      En tanto, personas en el campamento Bearcat Getaway, cerca del río Black ya unos 135 kilómetros (85 millas) al sur de San Luis, subieron a lo alto de una construcción para alejarse de las aguas, pero la estructura se vino abajo, narró Young.

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