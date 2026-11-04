Rescatan en India a 20 pescadores secuestrados

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MOGADISCIO, Somalia.- Fuerzas navales de la India liberaron una embarcación pesquera iraní ya sus 20 tripulantes secuestrados frente a Somalia tras una operación que duró más de 48 horas, informó el Ministerio de Defensa de la India.

El rescate de Azini se descubrió el lunes en el mar Arábigo, a más de 3.000 kilómetros (1.865 millas) de Mumbai, indicó el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh.

Un funcionario de la Fuerza de Policía Marítima de Puntlandia dijo a The Associated Press que las fuerzas indias desarmaron a 12 presuntos piratas somalíes, les confiscaron sus teléfonos móviles y los dejaron en libertad. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

El funcionario señaló que los sospechosos y dos guardias de seguridad somalíes desembarcaron posteriormente en Bandar Bayla, en el noreste de Somalia. Tres de quienes desembarcaron presentaban heridas leves, pero no precisó si eran sospechosos o guardias, ni cómo se lastimaron.

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El ministerio de India afirmó que la operación terminó sin bajas ni heridos. No especificó si ese recuento incluía a todas las personas a bordo o solo a la tripulación rescatada.