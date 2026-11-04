logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Rescatan en India a 20 pescadores secuestrados

Por AP

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan en India a 20 pescadores secuestrados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MOGADISCIO, Somalia.- Fuerzas navales de la India liberaron una embarcación pesquera iraní ya sus 20 tripulantes secuestrados frente a Somalia tras una operación que duró más de 48 horas, informó el Ministerio de Defensa de la India.

      El rescate de Azini se descubrió el lunes en el mar Arábigo, a más de 3.000 kilómetros (1.865 millas) de Mumbai, indicó el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh.

      Un funcionario de la Fuerza de Policía Marítima de Puntlandia dijo a The Associated Press que las fuerzas indias desarmaron a 12 presuntos piratas somalíes, les confiscaron sus teléfonos móviles y los dejaron en libertad. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

      El funcionario señaló que los sospechosos y dos guardias de seguridad somalíes desembarcaron posteriormente en Bandar Bayla, en el noreste de Somalia. Tres de quienes desembarcaron presentaban heridas leves, pero no precisó si eran sospechosos o guardias, ni cómo se lastimaron.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El ministerio de India afirmó que la operación terminó sin bajas ni heridos. No especificó si ese recuento incluía a todas las personas a bordo o solo a la tripulación rescatada. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Deb Haaland hace historia al ganar la gubernatura de Nuevo México
        Deb Haaland hace historia al ganar la gubernatura de Nuevo México

        Deb Haaland hace historia al ganar la gubernatura de Nuevo México

        SLP

        EFE

        La demócrata y exsecretaria de Interior se convierte en la primera mujer indígena en liderar un estado

        Jueza federal bloquea deportación de afganos en Nueva York
        Jueza federal bloquea deportación de afganos en Nueva York

        Jueza federal bloquea deportación de afganos en Nueva York

        SLP

        AP

        Legisladores y organizaciones advierten que deportar afganos podría exponerlos a tortura o muerte.

        Óscar Puente renuncia tras choque mortal de tren en Madrid
        Óscar Puente renuncia tras choque mortal de tren en Madrid

        Óscar Puente renuncia tras choque mortal de tren en Madrid

        SLP

        AP

        Accidente en trenes de alta velocidad reaviva preocupaciones sobre seguridad y provoca renuncia ministerial.

        FBI detiene a hombre en Oklahoma City por cartas con polvo blanco
        FBI detiene a hombre en Oklahoma City por cartas con polvo blanco

        FBI detiene a hombre en Oklahoma City por cartas con polvo blanco

        SLP

        AP

        Robin Martin fue arrestado tras enviar cientos de cartas con polvo blanco y mensajes de advertencia a funcionarios electorales.