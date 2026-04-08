Rescatan en Laos cachorros de oso vendidos en Facebook

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).-

, sustraídos ilegalmente de su hábitat y que estaban siendo vendidos por medio de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en Laos, en Asia, fueron rescatados. El responsable fue arrestado.De acuerdo con la asociación, se trata de, de dos meses de edad, con un peso de tres kilogramos, que habían sido extraídas ilegalmente de su hábitat natural y es probable que laen el proceso.En colaboración cony lade Recursos Naturales y Medio Ambiente de la provincia de Oudomxay, la asociación llevó a cabo unapara localizar y proteger a los cachorros.La asociación descubrió en Facebook una publicación sobre la venta de las dos cachorras de osos lunares, por lo que se movilizaron para realizar el rescate de los animales y el arresto del responsable.Ante este caso,señaló el creciente papel de lasen elde vida silvestre.Actualmente, las osas están recibiendode urgencia por parte de la guardería deen elde. Sin embargo, requieren alimentación, vigilancia y asistencia veterinaria las 24 horas.Debido a que las oseznos fueron separadas de su madre a temprana edad, esque regresen a la naturaleza, por lo que requeriríanen el santuario, que podrían durar más de 30 años, de acuerdo con la asociación.