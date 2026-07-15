Restablece EU bloqueo de puertos iraníes

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DUBÁI, EAU.- El ejército estadounidense afirmó el martes que ha restablecido su bloqueo de los puertos iraníes en respuesta a los ataques de Irán contra barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, mientras el acuerdo provisional de alto el fuego se desmorona y crecen las preocupaciones sobre un retorno a una guerra total.

Estados Unidos impuso por primera vez el bloqueo a mediados de abril y luego lo levantó a mediados de junio, un día después de la firma de un acuerdo provisional para poner fin a la guerra. El acuerdo inició un plazo de 60 días para también negociar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, pero las conversaciones se han estancado y los combates en torno al estrecho se han intensificado.

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció el regreso del bloqueo el lunes, también dijo que impondría una tarifa del 20% a los barcos que pasarían por el estrecho. Pero abandonó el plan de cobrar tarifas horas antes de reanudar el bloqueo, con el argumento de que aliados estadounidenses en el golfo Pérsico lo solicitaron.

El acuerdo provisional de paz debía reabrir una ruta navegable que es un paso crucial para los suministros energéticos del mundo y dar tiempo a los negociadores para concretar un fin permanente de la guerra. Pero los combates han vuelto a involucrar a la región, han amenazado la economía global y han dado pie a advertencias a aerolíneas comerciales.

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Estados Unidos llevó a cabo otra oleada de ataques antes de restablecer el bloqueo, dijo el Comando Central del ejército estadounidense.

Horas después de que se restableciera el bloqueo, los medios estatales iraníes informarán de un intercambio de fuego en el estrecho sin proporcionar detalles.

Hay al menos 19 buques de guerra estadounidenses en el mar Arábigo, incluidos dos portaaviones y un buque de asalto anfibio con más de 1.000 infantes de Marina a bordo. El Comando Central del ejército de Estados Unidos también dijo que hay "cientos de aeronaves militares operando en todo Oriente Medio" en una publicación en redes sociales el martes.

Una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados pasaba por el estrecho de Ormuz antes de la guerra, cuando estaba abierto para todos sin pesas. Cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, cerró el paso al atacar y amenazar a barcos. Eso hizo que el precio del petróleo, los fertilizantes y otros bienes se disparara.

Irán ha atacado más recientemente barcos que se desplazan por el estrecho en una ruta supervisada por el ejército estadounidense que está fuera del control de Teherán, provocando ataques de represalia. Estados Unidos ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos dicen que eso requerirá una armada mucho mayor, o incluso decenas de millas de efectivo.

Trump dice que replazará tarifas con inversiones de países del golfo Pérsico

Trump dijo el martes que "reyes y emires" y otros mandatarios le llamaron y sugirieron un arreglo alternativo a cobrar tarifas a los barcos por pasar por el estrecho de Ormuz.