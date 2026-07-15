Retira Gibraltar valla fronteriza con España
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MADRID.- Millas de personas que viajan a diario entre el extremo sur de España y el territorio británico de Gibraltar ya no tendrán que cruzar una frontera física a partir del miércoles.
La apertura oficial, realizada a medianoche después de que se retirara por completa una valla fronteriza, permite una nueva libertad de movimiento en virtud de un histórico tratado entre la Unión Europea y Reino Unido, que se produce tras años de disputas posteriores al Brexit.
El disputado territorio británico de ultramar, de 38.000 habitantes, se asienta en el extremo sur de la península ibérica, ubicado estratégicamente a unos pocos kilómetros (millas) de Marruecos, en un punto donde el océano Atlántico se encuentra con el mar Mediterráneo.
Cuando Reino Unido salió de la Unión Europea en 2020, la relación entre Gibraltar y el bloque quedó sin resolver.
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Las conversaciones previas sobre un acuerdo para garantizar que las personas y las mercancías pudieran seguir fluyendo a través de la frontera habían avanzado a trompicones.
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