Retorna a la normalidad Bolivia, tras protestas
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LA PAZ, Bolivia.- Camiones repletos de huevos, carne de pollo, verduras y otros alimentos comenzaron el martes a abastecer los mercados y puestos de venta en ciudades como La Paz y El Alto a medida que Bolivia regresa lentamente a la normalidad tras el despeje de las rutas y después de más de 50 días de protestas antigubernamentales.
El presidente Rodrigo Paz dijo el martes a la prensa local que "el bloqueo ha sido derrotado" y aseguró que continuará dialogando con todas las organizaciones como "parte del reencuentro entre los bolivianos".
En el cuarto día del estado de excepción declarado por Paz para frenar los bloqueos —los cuales paralizaron a La Paz y otras ciudades en uno de los conflictos más largos que provocaron desabastecimiento de alimentos , gasolina y oxígenos medicinales— , los precios de los alimentos comenzaban a volver a la normalidad, durante un recorrido. Unos treinta huevos, que se vendían en 65 y 70 bolivianos (10 dólares) durante el bloqueo, se siguieron el martes en 30 y 35 bolivianos (5 dólares).
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