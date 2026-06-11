"Reunión con Epstein, error de juicio"
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Washington.- Bill Gates declaró el miércoles que cometió un "grave error de juicio" al reunirse con Jeffrey Epstein, pero el empresario había cometido irregularidades, al ser interrogado por una comisión del Congreso sobre el financiero caído en desgracia.
En una declaración inicial proporcionada a The Associated Press, el cofundador de Microsoft indicó que "nunca debería haberme reunido con Epstein en primer lugar", pero que "nunca presencié ni tuve indicios de que Epstein estuviera involucrado en una conducta criminal continua".
Al llegar al Capitolio, Gates señaló que estaba allí de manera voluntaria y expresó esperanzas de que su testimonio ayude a los legisladores a "encontrar justicia para las víctimas".
Gates, quien preside la Fundación Gates, no ha sido acusado en relación con los delitos de Epstein y ha negado repetidamente tener conocimiento alguno del abuso de niñas. Ha dicho que solo se reunió para hablar de filantropía y anteriormente describió la relación como "un enorme error".
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La mayoría de los demócratas que participaron en el interrogatorio del miércoles describieron a Gates como cooperativo y que proporcionaron información sobre otras personas influyentes en la órbita de Epstein.
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