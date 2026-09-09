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Roban cuadros de Renoir en museo francés

Por AP

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Roban cuadros de Renoir en museo francés
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      PARÍS.- Dos ladrones cortaron una reja, treparon por una ventana y se llevaron el martes cuatro pinturas valiosas de Renoir en un pequeño museo del artista en Francia, pero abandonaron dos de las obras de arte en su rápida huida, dijeron las autoridades locales. Los investigadores lanzaron una búsqueda nacional de los perpetradores.

      Toda la operación duró menos de tres minutos y apuntó a las obras más valiosas del Museo Renoir en la localidad de Cagnes-sur-Mer, dijo la fiscalía regional.

      El suceso evocó recuerdos dolorosos del espectacular robo de las joyas de la corona en el Museo del Louvre en París el año pasado y reavivó los llamados a una mejor seguridad y una mejor financiación para los numerosos sitios culturales, grandes y pequeños, que salpican el paisaje de Francia.

      El alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, estimó el valor de las obras de Renoir robadas el martes en 9 millones de euros (10,5 millones de dólares), pero expertos en robo de arte advirtieron que serán extremadamente difíciles de vender.

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      El Museo Renoir se encuentra en la última casa del pintor Pierre-Auguste Renoir, donde vivió antes de su muerte en 1919. Es la atracción turística más famosa de Cagnes-sur-Mer, situada entre Cannes y Niza en la costa mediterránea.

      Un grupo de ladrones "bien equipados" y "bien informados" entró al museo por el jardín, dijo Masson a los periodistas.

      Cortaron una reja con un cuchillo o una sierra eléctrica, entraron al museo por la planta baja y luego cortaron los clips que aseguraban los marcos de las obras de arte, señaló el alcalde en declaraciones difundidas por la emisora local Ici Azur.

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