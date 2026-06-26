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Rusia concentra defensa en Moscú

Busca proteger un puñado de objetivos prioritarios, dice Zelenski

Por AP

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Rusia concentra defensa en Moscú
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      Kiev, Ucrania.- Rusia está trasladando una parte significativa de sus defensas antiaéreas para proteger un puñado de objetivos prioritarios, incluido Moscú, mientras los drones ucranianos de largo alcance continúan atacando instalaciones en el interior del país, afirmó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

      En nuevos ataques nocturnos, Zelenski dijo el jueves que las fuerzas de Kiev alcanzaron dos refinerías de petróleo rusas más en Ufa, a 1.500 kilómetros (930 millas) de la línea del frente, y un depósito de petróleo en la región de Krasnodar, a 300 kilómetros (180 millas) de Ucrania.

      En los últimos meses, Ucrania ha intensificado su campaña aérea contra instalaciones militares y energéticas rusas. Su éxito ha provocado escasez de combustible y ha cortado las líneas de suministro del ejército, lo que ha frenado la invasión de Moscú tras más de cuatro años de combates.

      Zelenski señaló en su mensaje diario en video el miércoles por la noche, que el Kremlin está trasladando más defensas antiaéreas a la capital, así como a Valdai —una localidad a unos 500 kilómetros (300 millas) al noroeste de Moscú donde el presidente, Vladímir Putin, tiene una residencia—, y para proteger el puente de Kerch, una ruta de suministro vital que conecta la península de Crimea con el territorio continental ruso.

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      "Solo en la región de Moscú han acumulado cientos de lanzadores" de misiles antiaéreos, manifestó Zelenski. "Casi 90 lanzadores han sido redesplegados a Valdai procedentes de otras regiones de Rusia".

      No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones de Zelenski, que retrataron al liderazgo ruso como más preocupado por protegerse a sí mismo que a otras ciudades y localidades del vasto país. Las autoridades rusas no realizaron comentarios al respecto.

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