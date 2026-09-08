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Rusia y Norcorea inauguran su puente

Por AP

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Rusia y Norcorea inauguran su puente
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      Moscú, Rusia.- Rusia y Corea del Norte inauguraron el lunes el primer puente carretero sobre su frontera compartida, un avance que funcionarios rusos celebraron como un impulso a los crecientes vínculos entre ambos países.

      El puente sobre el río Tumen tiene 1 kilómetro de longitud y cuenta con dos carriles, y permitirá que hasta 300 vehículos al día atraviesen un punto fronterizo de cruce recién construido, informó el gobierno ruso en comunicado.

      El primer ministro Mikhail Mishustin, quien participó en la ceremonia de inauguración por medio de videoconferencia, manifestó: "Estoy convencido de que la ampliación de la infraestructura de transporte cerca de la frontera dará un poderoso impulso al desarrollo ulterior de la cooperación comercial, económica, tecnológica, científica y cultural entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea".

      Las relaciones y los programas de intercambio entre ambas naciones han prosperado en los últimos años, y Corea del Norte ha suministrado municiones y tropas para apoyar la guerra que mantiene Rusia contra Ucrania.

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