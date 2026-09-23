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Rusia y Ucrania intercambiaron brutales ataques

En medio de la imparable guerra, el presidente ucraniano se reunió con su homólogo de EU

Por AP

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Rusia y Ucrania intercambiaron brutales ataques
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      Kiev, Ucrania.- Rusia bombardeó al menos cuatro regiones ucranianas durante la noche con misiles y drones, lo que dejó cinco muertos, informaron funcionarios el martes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que las fuerzas de su país habían dañado dos refinerías de petróleo rusas más en sus últimos ataques de largo alcance.

      El cruce continuo de ataques aéreos diarios, cuando las posiciones en la línea del frente del campo de batalla apenas cambian, servía de telón de fondo para la visita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a EU.

      Kiev comenzó a atacar refinerías rusas después de que Moscú atacara repetidamente la red eléctrica de Ucrania. Zelenski ha ofrecido detener los ataques de Ucrania si Rusia pone fin a sus ataques contra infraestructura energética.

      Zelenskyy dijo que las fuerzas especiales ucranianas atacaron la refinería de petróleo de Kuibyshev, en Samara, al sureste de Moscú, y otra refinería en la vecina región de Bashkortostán en ataques nocturnos.

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      Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en el ataque en Samara, dijo el gobernador regional Vyacheslav Fedorishchev. 

      Mientras que el Ministerio ruso de Defensa informó el martes que sus fuerzas derribaron 297 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas durante la noche, así como sobre la península de Crimea, anexionada ilegalmente.

      Reunión en NY

      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, durante un encuentro con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere reunirse y poner fin a la guerra de Ucrania.

      "Está dispuesto a reunirse. Está dispuesto. Le gustaría que la guerra terminara. Creo que ambos quieren que la guerra termine", dijo Trump ante la prensa al inicio de un encuentro bilateral con Zelenski durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

      En el encuentro de este martes, Zelenski agradeció a Trump su "apoyo" y la ratificación la semana pasada de una ley aprobada por el Congreso estadounidense que permite imponer sanciones a países que compren gas y petróleo ruso.

      "El presidente Trump nos ayudará a poner fin a esta guerra y creo que debemos hacerlo, si es posible, antes del invierno", expresó el ucraniano. 

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