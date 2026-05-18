Salud emite aviso preventivo a quienes viajen al Congo y Uganda
El virus de ébola se transmite por contacto directo con fluidos y tiene un periodo de incubación de hasta 21 días.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- LaSecretaría de Salud emitió un Aviso Preventivo de Viaje
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por Ébola para quienes visiten la República Democrática del Congo y Uganda, debido al brote activo que se registra en dichos lugares.
"Al tratarse de un evento con riesgo de propagación internacional, es importante considerar que los viajeros podrían estar expuestos no solamente a personas potencialmente enfermas, sino a otros riesgos sanitarios presentes en las zonas afectadas", señala la dependencia federal.
La Ssa refirió que "existe posibilidad de importación de casos por viajeros internacionales procedentes de zonas con transmisión activa". Sin embargo, refiere que existe un nivel bajo de riesgo a pesar de que no existe tratamiento específico o vacuna contra dicha enfermedad.
"El riesgo individual depende del antecedente reciente de viaje, estancia o exposición en zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas o materiales contaminados", explica.
El periodo de incubación del virus de Ébola puede variar entre 2 y 21 días; la transmisión ocurre mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas; y no se transmite por vía aérea como la influenza o COVID-19.
"Si en los 21 días posteriores de su regreso presenta: fiebre, debilidad intensa, cefalea, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal y/o sangrado inexplicable; no se automedique, mantenga el aislamiento y comuníquese de inmediato con las autoridades sanitarias locales vía telefónica e informe su antecedente de viaje", recomienda la Ssa.
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