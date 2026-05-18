Salud emite aviso preventivo a quienes viajen al Congo y Uganda

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La

emitió un

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porpara quienes visiten la República Democrática del Congo y Uganda, debido al brote activo que se registra en dichos lugares."Al tratarse de un evento con, es importante considerar que los viajeros podrían estar expuestos no solamente a personas potencialmente enfermas, sino a otros riesgos sanitarios presentes en las", señala la dependencia federal.La Ssa refirió que "existede casos porprocedentes de zonas con transmisión activa". Sin embargo, refiere que existe una pesar de que no existe tratamiento específico o vacuna contra dicha enfermedad."Eldepende del antecedente reciente de viaje, estancia o exposición en zonas con transmisión activa, así como delenfermas o", explica.Eldel virus depuede variar entre; la transmisión ocurre mediantecon fluidos corporales de personas infectadas; y no se transmite por vía aérea como la influenza o COVID-19."Si en losde su regreso presenta: fiebre, debilidad intensa, cefalea, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal y/o sangrado inexplicable; no se automedique, mantenga el aislamiento y comuníquese de inmediato con laslocales vía telefónica e informe su antecedente de viaje", recomienda la Ssa.