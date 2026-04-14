Sanciona EU a casinos y personas vinculadas al Cártel del Noreste
Las sanciones incluyen a Casino Centenario, Diamante Casino y Comercializadora CAMSA, vinculados a actividades ilícitas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un golpe al Cártel del Noreste (CDN), al sancionar a dos casinos en la frontera norte de México, una comercializadora y tres personas, incluyendo Juan Pablo Penilla, exabogado del Z-40 y Eduardo Javier Islas Valdez, alias "Crosty", acusado de tráfico de personas para el cártel en Nuevo Laredo.
En un comunicado, el Tesoro señaló que el CDN, uno de los cárteles mexicanos al que la administración del presidente Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras, "ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo (Texas), el paso fronterizo terrestre más transitado de la frontera sur".
Los casinos sancionados son Casino Centenario y Diamante Casino; junto con ellos fue sancionada Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), operadora de Casino Centenario.
El Departamento del Tesoro señaló que este casino es utilizado como almacén de pastillas de fentanilo y cocaína, así como un "medio para blanquear los ingresos ilícitos e integrarlos en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego".
Añadió que el Cártel del Noreste utiliza las trastiendas del Casino Centenario para "torturar e intimidar a los supuestos enemigos del cártel. Muchos miembros del CDN también frecuentan el Casino Centenario".
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, "por haber prestado asistencia sustancial, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de CDN", así como por "haber prestado asistencia sustancial, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a CDN o en apoyo de ésta".
CAMSA fue sancionada "por haber prestado, o intentado prestar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Casino Centenario", así como "por haber prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Casino Centenario o en apoyo de éste".
Diamante Casino, en Tampico, Tamaulipas, fue sancionado "por ser propiedad de CAMSA, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de ésta, ya sea directa o indirectamente".
