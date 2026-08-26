Sarampión cobra dos vidas en EU

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Filadelfia.- Dos residentes no vacunados de Pensilvania murieron por sarampión, las primeras muertes en EU este año relacionadas con ese virus contagioso.

Autoridades de salud anunciaron las muertes el martes. Las autoridades no revelaron detalles sobre las personas fallecidas, salvo que vivían en el condado de Lancaster, al oeste de Filadelfia.

Estados Unidos ha registrado ahora cinco muertes por sarampión en los últimos dos años —más que el total combinado de muertes reportadas durante las tres décadas anteriores— y atraviesa su peor año de sarampión desde 1991.

Con 2,777 casos hasta el jueves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), este año ya superó el recuento de sarampión de 2025.

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A principios de este mes, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pide renovar las recomendaciones de vacunas infantiles. También abogó por separar la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés) en tres inyecciones diferentes, y administrar todas las inmunizaciones infantiles en citas separadas siempre que sea posible.

Los médicos han expresado preocupación de que Trump y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. estén alimentando la confusión y la reticencia.

Décadas de vacunaciones generalizadas se convirtieron en los casos y muertes por sarampión en una rareza, haciendo que la gente olvide que el virus, altamente contagioso, puede ser mortal, explicó el doctor David Margolius, director del departamento de salud de Cleveland y líder en una coalición de departamentos de salud de grandes ciudades.