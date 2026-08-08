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Se estrella helicóptero que combatía incendio

Por AP

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Se estrella helicóptero que combatía incendio
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      Richfield, Utah.- Un helicóptero que ayudaba a combatir un gran incendio forestal en Utah se estrelló el viernes, informaron funcionarios federales, y señalaron que de momento no hay información sobre el estado de salud de las dos personas a bordo.

      El helicóptero era uno de siete que combatían un incendio en el centro de Utah, el cual fue provocado por un rayo el 27 de julio. Chocó cerca de Richfield, que está a unos 258 kilómetros (160 millas) al sur de Salt Lake City, confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

      Funcionarios locales en los condados de Sevier y Millard no respondieron de momento a preguntas sobre el choque, y la FAA y los funcionarios del incendio forestal no tenían información sobre las condiciones de las dos personas que iban a bordo.

      Mientras, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la FAA investigarán el percance, pero quizá por ahora no puedan llegar al lugar de forma segura si el incendio forestal está ardiendo cerca.

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      El incendio en el Bosque Nacional Fishlake, cerca de la comunidad de Kanosh, Utah, se había extendido 427 kilómetros cuadrados y estaba contenido en un 19% para el viernes por la mañana. Más de 600 bomberos combaten el siniestro, que ha provocado evacuaciones y destruido al menos seis estructuras.

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