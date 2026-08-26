Se expande incendio forestal en Texas

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Texas.- Un incendio forestal que se expandió enormemente en cuestión de horas arrasó el martes con amplias franjas de terreno en una zona rural de Texas, causando daños en un campamento juvenil mientras obligaba a evacuaciones y al cierre de escuelas.

El incendio, que comenzó la tarde del lunes, ha consumido más de 200 kilómetros cuadrados (78 millas cuadradas) de terreno en zonas poco pobladas de dos condados del centro-norte de Texas, en menos de 24. Alimentado por fuertes vientos y condiciones sumamente áridas, el incendio saltó ríos y arroyos.

De momento se desconoce el número de estructuras quemadas. En Worth Ranch, un campamento juvenil en el extremo sur del incendio, varios edificios quedaron destruidos cuando las llamas arrasaron el lugar el martes. No había campistas ni huéspedes en la propiedad y todo el personal fue evacuado a salva, indicó el Consejo Longhorn de Scouting America, propietario del campamento.

Condiciones favorables permitieron que el incendio creciera en cuestión de horas, indicaron funcionarios de servicios de emergencia del condado Palo Pinto. "Hemos atacado esto con todo, y seguimos teniendo un efecto mínimo", dijo el jefe de bomberos Danny Watkins.

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Se han registrado más de 50.000 incendios forestales en todo el país en lo que va del año, la cifra más alta de los últimos 10 años para el mismo período, según el centro.

Bomberos en Nevada avanzaban en la contención de un incendio que obligó a millas de personas a evacuar en Reno durante el fin de semana, después de que las llamas se acercaron peligrosamente a vecindarios.