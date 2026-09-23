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Se firma acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia

Trump firma acuerdo entre EU, Dinamarca y Groenlandia

Por AP

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Se firma acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia
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      Naciones Unidas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia destinado a reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, allanando el camino para instalar más bases estadounidenses en Groenlandia y aliviar las tensiones por sus reiterados llamados a que la vasta isla pase a formar parte de Estados Unidos.

      La firma se realizó el martes, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pocos días después de que Trump anunciara el pacto para reforzar la presencia militar de Estados Unidos en la vasta y helada isla, pero mantenerla bajo control danés.

      "Esto es tremendo para Europa y para Estados Unidos y para todos", afirmó Trump. "Y para Groenlandia, va a ser increíble".

      En el documento se indica que los firmantes comparten el interés de permitir el acceso de las fuerzas armadas de Estados Unidos a Groenlandia para defender el área de la OTAN, a la propia Groenlandia y al continente americano, incluso mediante el "Domo dorado", el sistema de defensa antimisiles planeado por Trump. Frederiksen dijo que no se había tomado ninguna decisión sobre los detalles de ese sistema.

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      Frederiksen calificó el martes el acuerdo como "un pacto que puede durar para siempre". "Señor presidente, usted ha sido muy claro: no quiere que los adversarios se acerquen demasiado. Estoy totalmente de acuerdo".

      Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, lo calificó como "un acuerdo en el que todos ganan". "Su seguridad es nuestra seguridad y nuestra seguridad es su seguridad", resaltó.

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