Se intensifica guerra comercial Canadá - EEUU

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TORONTO.- Estados Unidos prohibirá productos lácteos, la mayoría de las bebidas alcohólicas y motocicletas de Canadá, dijo la Casa Blanca el martes, mientras se intensifica la guerra comercial entre las dos naciones norteamericanas.

La prohibición entrará en vigor en tres semanas y se producirá después de que Canadá impusiera aranceles de represalia sobre 20.000 millones de dólares en productos estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tomó medidas el martes para eliminar productos canadienses de grandes contratos gubernamentales estadounidenses a largo plazo, mientras entraban en vigor los aranceles de Canadá sobre bienes estadounidenses y el primer ministro canadiense Mark Carney prometía acelerar los esfuerzos para reducir la dependencia de Canadá en Estados Unidos.

Trump ordenó a la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos declarar a los productos canadienses no elegibles para esos contratos hasta que Canadá permita "reciprocidad plena y justa" para los productos estadounidenses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Carney dijo el martes que la estrategia de Canadá consistía en volverse más independiente. "Se trata de asegurarse de que ningún país pueda tomarnos como rehenes. Y que podamos vivir como queremos vivir".

La ruptura entre Canadá y Estados Unidos ha trastocado una de las relaciones más estrechas del mundo. El 22 de agosto, Estados Unidos impuso aranceles del 50% sobre alrededor del 5% de las importaciones canadienses, alegando que Canadá había tratado injustamente a las industrias estadounidenses de productos lácteos, bebidas alcohólicas y automotrices.

Estados Unidos y Canadá han rivalizado durante mucho tiempo por el comercio, particularmente el mercado lácteo de Canadá y sus subsidios para productores de madera blanda. Pero siguieron siendo amigos y aliados firmes.

En el gobierno de Trump, las relaciones entre Estados Unidos y Canadá se han deteriorado rápidamente. Además de imponer aranceles a bienes canadienses, Trump ha hecho repetidamente comentarios incendiarios sobre convertir a Canadá en otro estado de Estados Unidos. Carney llegó al poder en una victoria política inesperada el año pasado al prometer hacerle frente.

Algunas provincias canadienses han prohibido la venta de productos alcohólicos estadounidenses, una medida que provocó la represalia de Estados Unidos el martes.