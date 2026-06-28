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Se mantiene la fe tras rescate de sobrevivientes

Familiares de desaparecidos aún esperan hallarlos con vida

Por AP

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Se mantiene la fe tras rescate de sobrevivientes
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      La Guaira, Ven.- Daniel Cordero, con el rostro ensangrentado, salió de entre los escombros de un edificio derrumbado en Catia La Mar, Venezuela, rodeado de rescatistas que lo ayudaron a subir a una camilla mientras transeúntes filmaban la escena.

      Han pasado tres días desde que dos terremotos sacudieron Venezuela, y el rescate de Cordero, que ocurrió el viernes, así como el de otras personas, da un impulso de optimismo a quienes aún esperan encontrar a sus seres queridos entre las ruinas.

      La frenética búsqueda continuaba el sábado, en su mayoría a cargo de civiles, con un número creciente de equipos internacionales de rescate que se suman a los esfuerzos. Las agencias de ayuda consideran que las primeras 48 a 72 horas son cruciales para recuperar con vida a las personas, aunque ese plazo puede ampliarse si tienen acceso a comida y agua.

      Mientras vecinos, amigos y familiares trabajaban bajo el sol abrasador, algunos de sus esfuerzos fueron recibidos con aplausos. Se salvó a un niño de 4 años. Un hombre mayor con un ojo morado fue recibido con aplausos tras su rescate.

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      Pero no todos tuvieron la misma suerte. Daritza Polo, en La Guaira, recibió el viernes la confirmación de que su madre murió en el sismo. "No tengo palabras", expresó.

      Los hermanos Leyder y Leymar Rojas, de 3 y 10 años, fueron sacados de los escombros envueltos en una sábana. Su madre gritaba de angustia. Mientras otras dos mujeres intentaban sostenerla, se desmayó. El rescate continuó mientras ella yacía en el suelo.

      El edificio en La Guaira donde Noribel Mendoza vivía con sus dos hijos, Andrés David Molina Mendoza, de 21 años, y Ángel Eduardo Molina Mendoza, de 19, se derrumbó el miércoles, y desde entonces la familia no ha sabido nada de ellos.

      "No sabemos exactamente si estaban allí, no estaban allí, si están en algún hospital, en algún centro médico, todavía nada", dijo la tía de los jóvenes.

      El viernes se confirmó la muerte de un amigo y de su esposa embarazada. Ella espera que la noticia sobre sus sobrinos no sea la misma. "Así no sea familia de uno, así no sean amigos, conocidos, igualito, son seres y más humanos como nosotros", dijo Ángela, refiriéndose a todas las víctimas. "Y es una tragedia que primera vez en mi vida que yo lo estoy viviendo".

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