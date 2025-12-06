Alemania aprueba plan para atraer más reclutas

Berlín, Ale.- Los legisladores alemanes aprobaron el viernes el plan del gobierno para atraer a más reclutas militares, mientras el país intenta aumentar las filas de sus fuerzas armadas ante la creciente preocupación por la amenaza que representa a Rusia. La iniciativa contempla también exámenes médicos obligatorios para los jóvenes.

La medida no llega a reintroducir el servicio militar obligatorio, aunque deja abierta la posibilidad de, en caso de necesidad, aplicar al menos un número limitado de personas.

La cámara baja del Parlamento, el Bundestag, aprobó el plan con 323 votos a favor, 272 en contra y una abstención. Esta es una versión modificada de un proyecto aprobado en agosto por el gobierno del canciller Friedrich Merz.

No es el único país que trata de reforzar sus fuerzas armadas: Francia presentó un programa para entrenar a millas de voluntarios de 18 y 19 años a partir del próximo año. Bélgica y Polonia también tienen planes para convencer a la población para que se entrenen o sirvan.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, dijo a los legisladores que “nuestros aliados están mirando a Alemania” y que el país se ha convertido en un “líder en defensa en Europa”.