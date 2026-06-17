Seguirá en cuarentena pasajera de crucero

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NUEVA YORK.- El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se negó esta semana a permitir que la pasajera de un crucero que estuvo expuesta al hantavirus a principios de mayo saliera de un centro de cuarentena en Nebraska pese a una revisión médica federal que indicó que no es necesario confinarla lejos de su hogar en Florida.

La orden de Kennedy, uno de los críticos más destacados del país de los mandatos de vacunación, los confinamientos y otras restricciones gubernamentales de salud pública, provocó indignación entre algunos defensores y académicos del derecho, quienes la calificaron de ilegal y basada en la política más que en la salud pública.

La pasajera, Angela Perryman, siguió detenida hasta el pasado martes.

"Quiero poder salir a caminar y poner los pies en el pasto", dijo Perryman en una entrevista. "Quiero poder sentir aire fresco en la cara cuando yo quiera. Quiero poder ver a personas que no estén con equipo de protección personal completo. No quiero que me deshumanicen más".

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Courtney Spencer, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, afirmó que Florida optó por no cumplir con las condiciones del gobierno federal sobre cuán estrictamente vigilar a Perryman si regresaba a casa. Mantener la orden de cuarentena era "necesario para garantizar el bienestar de la señora Perryman y de su comunidad".