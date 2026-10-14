logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

La RFEF desestimó las alegaciones del Real Madrid y confirmó el castigo

Por EFE

Octubre 14, 2026 03:41 p.m.
A
Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal y sus protestas posteriores al árbitro, por lo que se perderá el clásico contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo día 25.

      El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al brasileño este miércoles con dos partidos por su expulsión en el minuto 73, "por tirar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

      Vinícius deberá cumplir otros dos partidos de suspensión por sus protestas al árbitro principal basándose en el artículo 127 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, en que se indica que "siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes" y otros dos -la sanción mínima que establece el artículo 130.2- "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido".

      Con esta sanción, que incluye en ambos casos multas accesorias, el madridista será baja en el próximo encuentro de la liga española, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante el Valencia el día 7.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El árbitro expulsó a Vinícius después de que el VAR le avisara para valorar "una potencial conducta violenta" del atacante en la acción que supuso el 2-0 para su equipo y que luego quedó anulado. En el acta el colegiado reseñó también que, tras la expulsión, Vinícius siguió protestando su decisión "a voz en grito" y que se dirigió a él "con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta".

      El Comité de Disciplina desestimó las alegaciones presentadas por el Real Madrid porque, a su juicio, "las imágenes resultan compatibles con el relato del colegiado".

      El futbolista brasileño pidió perdón después del partido a su equipo y a la afición del Real Madrid en un mensaje en redes sociales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico
      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

      SLP

      EFE

      La RFEF desestimó las alegaciones del Real Madrid y confirmó el castigo

      UCL | El Madrid remonta y vence a Roma en el Olímpico
      UCL | El Madrid remonta y vence a Roma en el Olímpico

      UCL | El Madrid remonta y vence a Roma en el Olímpico

      SLP

      EFE

      Los locales no pudieron mantener la ventaja

      Dodgers enfrentan a Brewers en juego 3 de Serie Campeonato MLB
      Dodgers enfrentan a Brewers en juego 3 de Serie Campeonato MLB

      Dodgers enfrentan a Brewers en juego 3 de Serie Campeonato MLB

      SLP

      El Universal

      El juego 3 de la Serie de Campeonato MLB se juega en Dodger Stadium con Dodgers buscando el tricampeonato.

      Jiménez queda fuera lo que resta del año por lesión
      Jiménez queda fuera lo que resta del año por lesión

      Jiménez queda fuera lo que resta del año por lesión

      SLP

      El Universal

      La recuperación del mexicano se extenderá hasta enero