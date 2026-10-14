Restricciones de SpaceX ralentizan drones ucranianos en combate

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Drones ucranianos perdieron velocidad después de que se impusieran repentinamente restricciones al uso de los terminales de comunicaciones Starlink fabricados en Estados Unidos, informaron funcionarios el miércoles, mientras la capital soportaba una segunda noche consecutiva de ataques con misiles.

Restricciones de SpaceX afectan operaciones de drones ucranianos

Al mismo tiempo, Ucrania no recibió la advertencia anticipada habitual de sus socios occidentales sobre los devastadores misiles balísticos rusos, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, lo que desencadenó temores de que a Ucrania se le esté privando de inteligencia vital, especialmente de Estados Unidos.

Zelenskyy no especificó de qué socios hablaba al referirse a la falta de una advertencia. El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que Estados Unidos no ha dejado de compartir inteligencia con Ucrania.

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Los acontecimientos frustraron al ejército ucraniano y profundizaron los temores de que la relación de Kiev con Washington se esté desmoronando.

Funcionarios ucranianos temen que el apoyo de Estados Unidos al esfuerzo bélico esté disminuyendo después de que Trump alcanzó un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin, para importar diésel ruso pese a los esfuerzos internacionales por sancionar a Rusia por su invasión y aislar a Putin.

Trump también ha lanzado duras críticas contra Zelenskyy. Dijo el sábado que Ucrania debe tener un nuevo presidente, sugiriendo que Zelenskyy no ha hecho lo suficiente para poner fin a la guerra con Rusia y culpándolo por los altos precios del diésel en Estados Unidos.

Los esfuerzos de Trump por detener los combates no han logrado avances.

Starlink y apoyo tecnológico en riesgo para Ucrania

Starlink es una herramienta vital para Ucrania

Funcionarios ucranianos están preocupados de que el apoyo de Estados Unidos, especialmente el suministro de inteligencia militar y el uso del sistema de comunicaciones satelitales Starlink del magnate tecnológico Elon Musk, puedan estar en peligro.

La firma SpaceX de Musk impuso durante la noche un límite de velocidad a los terminales Starlink de Ucrania montados en drones, indicó en redes sociales Serhii Beskrestnov, un asesor de Zelenskyy. La restricción interrumpió las operaciones, incluyendo hacer que los drones fueran objetivos más fáciles para las defensas rusas.

Starlink es una herramienta vital para el ejército ucraniano, tanto en operaciones ofensivas como defensivas. Se utiliza en misiones de drones de largo alcance, sistemas interceptores de defensa aérea y logística en la línea del frente, dijo Beskrestnov.

"Obviamente, esta acción no puede ser una coincidencia y está conectada con la situación política actual", apuntó Beskrestnov, sin dar más detalles.

Ni SpaceX ni la Casa Blanca ofrecieron comentarios.

Kiev no recibió advertencia sobre ataque ruso

Yurii Ihnat, portavoz de la fuerza aérea de Ucrania, sostuvo que no hubo advertencia de un ataque inicial con misiles balísticos rusos el martes por la noche, pero que Kiev fue advertida sobre tres oleadas posteriores de misiles.

Un legislador del Comité de Defensa del Parlamento de Ucrania dijo a The Associated Press que el intercambio de inteligencia con socios internacionales no ha cesado. El legislador habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar declaraciones a la prensa.

Cinco personas murieron y 36 resultaron heridas en un atentado ruso contra la capital ucraniana que duró desde la noche del martes hasta la mañana del miércoles, informó la policía de Kiev.

Rusia sigue bombardeando la red eléctrica de Ucrania pese a supuesta tregua energética anunciada por Trump

Zelenskyy expresó su indignación el miércoles por los continuos bombardeos rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, en aparente desafío a la exigencia de Trump de una tregua energética.

"Pedimos a Estados Unidos y a TODOS en el mundo que no cierran los ojos ante la realidad que respondan —y que respondan con firmeza" a los continuos bombardeos aéreos de Rusia, dijo Zelenskyy en una publicación en redes sociales el miércoles.

"Rusia ha desperdiciado la oportunidad de desescalada y ha elegido claramente continuar su desquiciada guerra de aniquilación", afirmó.

Las fuerzas de Moscú golpearon la red eléctrica de Ucrania, así como instalaciones de petróleo y gas, por tercera noche consecutiva, sostuvo Zelenskyy, después de que Trump afirmara que Rusia y Ucrania habían acordado no atacar la infraestructura energética cuatro años y medio después de que las fuerzas de Moscú invadieran el país vecino.

Zelenskyy, por su parte, ha aceptado detener la campaña de meses de Ucrania dirigida contra refinerías de petróleo rusas que causó escasez de combustible para los rusos.

El último asalto reportado de Ucrania contra una refinería de petróleo fue el viernes pasado. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak acusó el miércoles a Ucrania de atacar más refinerías, algo que funcionarios locales y medios independientes no reportaron. Ucrania lo calificó de afirmación falsa.

El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov declaró el miércoles que aún se están decidiendo los detalles de la tregua energética. "El trabajo en esa dirección continúa", dijo a los periodistas.

El Ministerio ruso de Defensa aseguró en un comunicado el miércoles que sus fuerzas bombardearon la infraestructura energética de Ucrania en Kiev, la región más amplia de Kiev y la región nororiental de Járkiv durante la noche, alcanzando un total de seis plantas eléctricas.

Las fuerzas rusas golpearon las tres plantas combinadas de calefacción y energía de Kiev durante la noche hasta el miércoles, afirmó el primer ministro Serhii Koretskyi. Al menos 600.000 personas se quedaron sin electricidad, dijo Zelenskyy.

Rusia disparó 39 misiles balísticos y más de 120 drones contra infraestructura energética en Kiev, la región circundante y Járkiv durante la noche, expresó Zelenskyy.

Zelenskyy busca apoyo internacional en Londres

Zelenskyy llegó a Londres el miércoles para conversaciones con el primer ministro británico Andy Burnham, quien anunció la entrega acelerada de defensas aéreas de fabricación británica para Ucrania.

Antes de su reunión de una hora en Downing Street, Burnham dijo a Zelenskyy que el apoyo de Gran Bretaña no cesará, al tiempo que reconoció que los últimos días han sido "oscuros y difíciles" para Ucrania. Zelenskyy también se reunió con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham.

Líderes europeos temen las ambiciones más amplias de Moscú en el continente y acusan a Rusia de sabotaje como parte de una guerra híbrida. Buscan mantener a Washington del lado de Ucrania.

Ucrania dice que está haciendo retroceder a Rusia en el campo de batalla

Funcionarios ucranianos dicen que están haciendo retroceder a las fuerzas rusas en el este de Ucrania, que el ejército más grande de Rusia lleva años tratando de capturar.

Ucrania ha liberado 277 kilómetros cuadrados (107 millas cuadradas) en la operación que comenzó en el verano, aseguró el miércoles el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, el general de brigada Andrii Biletskyi.

No fue posible verificar de manera independiente la afirmación, y funcionarios rusos no hicieron comentarios.

Las defensas aéreas rusas derribaron durante la noche 902 drones ucranianos sobre múltiples regiones rusas, la Crimea anexionada ilegalmente y las aguas del mar de Azov, aseveró el Ministerio ruso de Defensa el miércoles.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, expresó que 493 drones volaron hacia la región de la capital. La mayoría fueron derribados lejos, y 180 fueron interceptados cuando se acercaban a la capital rusa, dijo. No reportó daños ni víctimas.

El Sberbank respaldado por el Estado ruso confirmó un ataque contra su centro de datos de Sarátov, que en su día se estimaba que se convertiría en el mayor centro de datos de Europa.

La agencia estatal de noticias rusa Tass citó a un miembro del consejo de administración del banco diciendo que los sistemas de Sberbank operaban con normalidad.