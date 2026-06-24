Senado de EU intenta bloquear guerra vs Irán

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WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos aprobó por primera vez el martes una resolución sobre poderes de guerra con la que busca bloquear la acción militar contra Irán, mientras los legisladores observan con cautela los esfuerzos del presidente Donald Trump para resolver un conflicto que la administración inició por su cuenta y que ahora necesita que el Congreso financie.

Es la décima vez que el Senado intenta frenar la guerra, y la votación de 50-48, fue un giro sorprendente respecto de intentos anteriores. Aunque la resolución es en gran medida simbólica y no tiene plenamente fuerza de ley, refleja la creciente preocupación de varios legisladores republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado por la guerra y por el acuerdo que Trump alcanzó con Irán para ponerle fin. La Cámara aprobó la resolución a principios de este mes.

"Una y otra vez, la gran mayoría de los republicanos del Senado se puso del lado de Trump y su guerra y no del pueblo estadounidense", señaló el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Schumer sostuvo que los estadounidenses han pagado el precio por "el error histórico de Trump en Irán. Esto pasará a los libros de historia como una de las peores incursiones de política exterior que Estados Unidos haya hecho jamás".

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En el pasado, hasta cuatro senadores republicanos habían votado a favor de las resoluciones sobre poderes de guerra, y volvieron a hacerlo el martes: las republicanas Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine, Rand Paul de Kentucky y Bill Cassidy de Luisiana. Un demócrata, John Fetterman de Pensilvania, votó en contra.