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Sequía golpea al campo europeo

Las altas temperaturas y la escasez de agua empeoraron las perspectivas de los cultivos

Por EFE

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Sequía golpea al campo europeo
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      Bruselas.- La sequía y el calor extremo perjudicaron las cosechas de verano en buena parte de Europa, en particular en la zona occidental y central, mientras en España el impacto es limitado, según el último informe del Centro Común de Investigación, publicado este martes.

      La previsión de cosechas de los cultivos de verano en la Unión Europea (UE) se situó hasta un 14% por debajo de la media de los últimos cinco años, debido al déficit hídrico excepcional y al calor.

      Las altas temperaturas y la escasez de agua empeoraron las perspectivas de los cultivos, reduciendo la fertilidad y la acumulación de biomasa.

      El impacto concreto oscila entre reducciones moderadas del rendimiento de los cultivos a pérdidas graves e implica además la disminución de pastos, lo que genera preocupación por el suministro de forraje, indicó la Comisión Europea en un comunicado.

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      En España se evitaron los peores daños en los cultivos de verano, pero la situación se mantiene la alerta en el norte por el calor. Las previsiones de rendimiento para los cultivos de verano se han revisado ligeramente a la baja, aunque siguen situándose en niveles similares a la media de los últimos cinco años.

      La situación más crítica se dio en Francia, el sur de Alemania, el norte y centro de Italia, Austria, Chequia, Eslovaquia, Hungría y el oeste de Rumanía. En esas regiones, los rendimientos se verán muy reducidos y es probable que se produzcan pérdidas de cosecha.

      Por otra parte, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, así como Eslovenia y Croacia, sufrieron un impacto moderado por las condiciones cálidas y secas, que se intensificaron a finales de junio. La reducción de las previsiones de cosecha afectó en particular al maíz, con impactos localmente más acusados allí donde no se dispone de riego.

      Otros países en alerta por la sequía fueron Irlanda (la zona sur), Alemania y Dinamarca, donde los bajos niveles de humedad del suelo fueron consecuencia de unas precipitaciones inferiores a la media. Aunque todavía no se han visto repercusiones importantes en los cultivos, podrían producirse si persisten las condiciones de sequedad.

      En el sur de Polonia, el oeste de Ucrania y el oeste de Bulgaria el déficit persistente de humedad del suelo tamibén afectó a los cultivos.

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