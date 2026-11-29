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Un sismo de magnitud preliminar 5 sacudió una franja del sur de California la mañana del sábado, pero no hubo reportes inmediatos de heridos ni de daños significativos.

El sismo se registró a 5 kilómetros (3 millas) al suroeste de Manhattan Beach, una ciudad costera exclusiva al suroeste del centro de Los Ángeles. Fue seguido por decenas de réplicas, una de las cuales hizo que la cabina de prensa se balanceara en el histórico estadio Rose Bowl en Pasadena antes del partido de fútbol americano entre la Universidad del Sur de California y la Universidad de California, Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó brevemente el modo de respuesta a terremotos y desplegó personal de 106 estaciones para examinar la infraestructura en busca de daños. Volvió a las operaciones normales después de determinar que no se han reportado daños ni heridos en la ciudad.

California está atravesada por fallas, y los temblores son comunes, aunque muchos son demasiado pequeños para sentirse. Aun así, el sismo dio un sacudón de fin de semana festivo a la gente en el densamente poblado sur de California — fue el más grande en la región desde 2014.

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Teresa Macías acababa de levantarse de la cama y preparar su café cuando su casa en Lomita, al sureste de Manhattan Beach, comenzó a sacudirse alrededor de las 9:30 de la mañana. Las botellas pintadas que ella decoraba cayeron al suelo, y su perro salió corriendo asustado desde debajo de su cama.

"Este llamó la atención de todo el mundo", dijo a The Associated Press la empleada administrativa de 66 años. "Fue un sacudón fuerte y, por la manera en que estaba moviendo la casa, sabías que era de cinco y algo".

Lucy Jones, una sismóloga veterana del sur de California, dijo que la serie de réplicas fue "probablemente un poco más activa que el promedio, pero dentro del rango normal".

Manhattan Beach instó a la población a prepararse para réplicas adicionales, que pueden ocurrir minutos, horas y veces días después del sacudón inicial.

"Probablemente tendremos más que se sentirán", dijo Jones en una conferencia telefónica con reporteros.