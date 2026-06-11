Sobre Díaz-Canel, hay opciones: Pete Hegseth
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Miami, Flo.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, respondió este miércoles que "todas las opciones están sobre la mesa" a preguntas de la prensa sobre si el Pentágono planea una operación militar para capturar al presidente Cuba, Miguel Díaz-Canel, como hizo con Nicolás Maduro en Venezuela.
"Tenemos opciones por todos lados", contestó Hegseth sobre si un operativo de "capturar y matar" a Díaz-Canel es una opción, en declaraciones a los medios durante su visita al Comando Central de EU (Centcom), con sede en Florida.
"En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos. Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa", agregó.
El secretario expresó en Florida que "hay un montón de presión sobre el régimen de Cuba en este momento y con justa razón", que "tienen grandes decisiones que deberían tomar, y algunas veces los líderes toman las decisiones equivocadas cuando están bajo presión".
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Evadió responder si el Ejército norteamericano planea una operación como la de Caracas.
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