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Sospechosos del crimen de Moïse, irán a EU

Por AP

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Sospechosos del crimen de Moïse, irán a EU
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      Puerto Príncipe, Haití.- Dieciocho sospechosos que fueron arrestados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021 esperaban la extradición a Estados Unidos, lo que marca el final de un prolongado proceso judicial en Haití por un crimen que conmocionó al país caribeño.

      Los sospechosos serán juzgados en Florida, según Jason Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida.

      "Hoy marca la siguiente gran fase en nuestra búsqueda de rendición de cuentas por el asesinato del presidente Jovenel Moïse", escribió Quiñones en X. "Seguiremos la evidencia adondequiera que nos lleven, hasta quienes lo financiaron, lo facilitaron, lo respaldaron o cometieron delitos para hacerlo posible. Cinco años después, seguimos llevando a los acusados ante tribunales estadounidenses, y no hemos terminado".

      Quiñones no identificó a los sospechosos, pero entre quienes permanecen en Haití a la espera de juicio figuran más de una docena de soldados colombianos, un expolicía haitiano y un exempleado del Ministerio de Justicia de Haití que formó parte de una unidad anticorrupción.

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      Funcionarios de justicia en Haití pidieron ayuda a Estados Unidos y Canadá en octubre de 2025, después de que un tribunal local de apelaciones ordenó una nueva investigación sobre el asesinato de Moïse.

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