Sufre Cuba 3era. caída de sistema energético

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LA HABANA.- Cuba sufrió el martes una nueva desconexión del Sistema Energético Nacional (SEN) que dejó sin electricidad a todo el país, informó el Ministerio de Energía y Minas.

Es el tercer incidente de este tipo en dos semanas en un contexto de extrema vulnerabilidad de la red de la isla, bajo un cerco petrolero de Estados Unidos que impide la llegada del crudo usado para impulsar la generación eléctrica y la economía, sin que hasta el momento se avizore una solución para la entrada de combustible.

La estatal Unión Eléctrica informó que un problema en una unidad generadora en la provincia oriental de Holguín ocasionó "un brusco cambio de frecuencia" ocasionando la desconexión del SEN al filo del mediodía.

Tanto el Ministerio como la Unión Eléctrica indicaron que "se activaron los protocolos para su recuperación", lo que significa que se establecerán "microislas" que luego se van interconectando y brindando energía a lugares prioritarios como hospitales y fábricas de elaboración de alimentos.

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Por la tarde, algunas partes de La Habana, la capital del país, ya tenían luz, constató The Associated Press, mientras las a autoridades indicaban que ya había energía en el 4% de la urbe. Las provincias de Guantánamo y Cienfuego informaron que comenzar a despachar la energía para sus hospitales y la de Matanzas aseguró que había fluido en el casco histórico de esa localidad.

La semana pasada se produjo dos caídas nacionales —el lunes y el viernes— que dejaron a los más de nueve millones de cubanos a oscuras y se sumaron a otras dos en el mes de marzo, así como a varios de tipo regional.

Los cortes tienen un fuerte impacto en la población que, sumados al cerco energético, han provocado limitaciones en el transporte, recortes en las jornadas laborales y cancelación de vuelos; Además de graves impactos en la salud pública .