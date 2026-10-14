Suman ya más de 4,300 muertes por ébola en RDC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BUNIA, RDC.- Los casos confirmados en el brote de ébola en la República Democrática del Congo han superado los 9.000, con más de 4.300 muertes, mientras las autoridades sanitarias luchan por contener un brote que se extiende por siete provincias, según cifras del gobierno difundidas el martes.

El Ministerio de Salud informó de 9.066 casos confirmados y 4.381 muertes, siendo el número de fallecidos cercanos a la mitad del total de casos confirmados.

El rápido aumento de muertes ha alarmado a trabajadores de la salud ya las autoridades, y una gran proporción de los decesos registrados ocurren fuera de los centros de tratamiento.

En el informe más reciente se registraron 88 nuevos casos y se advirtió que "la transmisión comunitaria sigue siendo motivo de preocupación".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El brote ha creado nuevos focos a medida que se propagan a más comunidades, y actualmente están afectadas 65 zonas de salud en siete provincias.

Las autoridades señalan que los casos confirmados representan apenas un tercio de todos los casos, y que muchos no se detectan. El brote se debe al raro virus Bundibugyo, para el cual no hay una vacuna ni un tratamiento aprobados.

Los esfuerzos por contener el virus se han visto obstaculizados por diversos factores, entre ellos, los combates entre fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes, lo que ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo, así como el amplio desdén por las precauciones sanitarias, los intensos movimientos de la población, así como la escasez de suministros médicos y de centros de tratamiento.