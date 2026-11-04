Supermercados sufren ciberataque en Europa

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LONDRES.- Los misteriosos ciberataques contra refrigeradores de supermercados en Europa han hecho que funcionarios de todo el continente se apresuren a averiguar los hechos fríos y duros.

Supermercados de varios países europeos informaron esta semana que sus refrigeradores y congeladores se calentaron después de que fueron tomados a distancia, lo que provocó que toneladas de alimentos se echaran a perder, con un costo total de millones de dólares (euros).

Un supermercado sueco indicó que sus refrigeradores y congeladores fueron hackeados y configurados a 50 grados.

Se trata de la repetición de un incidente anterior que afectó sistemas de refrigeración en cientos de supermercados y tiendas independientes en Francia, Bélgica y los Países Bajos.

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¿Qué ocurrió y

a quién afectó?

Supermercados de al menos media docena de países europeos, entre ellos Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Italia y Estonia, reportaron problemas.

El propietario de una carnicería en Atenas contó a la cadena Skai TV que alguien hackeó el control de temperatura de una unidad de refrigeración, elevando la temperatura a 150 °C.