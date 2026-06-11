Teherán pagará el precio: Trump

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Dubái, EAU.- El ejército de Estados Unidos dijo el miércoles que había iniciado otra ronda de ataques contra Irán. Los nuevos ataques amenazan con descargar los esfuerzos para poner fin a la guerra, y el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que Teherán "pagaría el precio" por el estancamiento de las negociaciones.

El comando central de Estados Unidos dijo en redes sociales que el ejército ataca "múltiples objetivos en Irán", ataques que fueron "en respuesta a la agresión injustificada y continúa" de Irán.

El segundo día de ataques estadounidenses se produjo horas después de que Baréin, Kuwait y Jordania —todos los cuales albergan tropas estadounidenses— fueron blanco de fuego iraní. Fue la tercera vez esta semana que ataques y contraataques han puesto a prueba un alto el fuego pactado hace dos meses. También se produjo un día después de que Estados Unidos atacara a Irán tras la caída de un helicóptero del ejército estadounidense cerca del estrecho de Ormuz que Trump atribuyó a la República Islámica.

Trump ha instalado a Irán a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra e insinuó esta semana que podría alcanzarse un acuerdo en cuestión de días.

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Medios iraníes informaron que se escucharon explosiones en Bandar Abbas, Sirik y Minab, en el sur de Irán.

El enviado de Irán ante Naciones Unidas dijo que Estados Unidos debería abstenerse de amenazar con el uso de la fuerza si quiere un acuerdo.

"Irán nunca ha negociado bajo amenazas y presión, y nunca se someterá a la presión ni a cuestionamientos", dijo el miércoles el embajador Amir Saeid Iravani ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ambos países parecen buscar una manera de poner fin al conflicto, si pueden lograr venderlo como una victoria en casa.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parece decidido a perseguir objetivos que hacen más difícil un compromiso: la caída del gobierno de Irán, la eliminación de su programa nuclear y la destrucción del grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, aliado de Irán. El lunes, Irán e Israel se atacaron mutuamente.