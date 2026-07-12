Tifón Bavi toca tierra en China

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Beijing, China.- El tifón Bavi tocó tierra en la provincia oriental china de Zhejiang a última hora de la noche del sábado y se esperaba que se debilitara gradualmente, según el Centro Meteorológico Nacional de China.

Bavi ha generado fuertes vientos y lluvias a las islas del sur de Japón y Taiwán. Fue el segundo tifón en impactar a China en poco más de una semana. El primero, Maysak, tocó tierra en el sur de China el 3 de julio.

Las autoridades chinas evacuaron a más de 1.7 millones de personas el sábado y emitieron alertas máximas al tiempo que el este del país se prepara para la llegada de Bavi, que presentaba vientos máximos sostenidos de 144 km/h (89 mph) cerca de su vórtice.

Después de pasar al norte de Taiwán el sábado y tocar tierra en la ciudad costera de Yuhuan, en Zhejiang, se prevé que Bavi se desplace hacia el noroeste hacia el interior, de acuerdo con el Centro Meteorológico Nacional.

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Previamente, al menos 17 personas murieron en el sur de Filipinas, en su mayoría debido a deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas estacionales, que Bavi se intensificó antes de que se alejara hacia Taiwán, detallaron las autoridades filipinas el sábado.

Las autoridades en la provincia de Zhejiang han evacuado a más de 1.7 millones de personas hasta el sábado de la mañana, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Shanghái, también en la costa oriental de China, había reubicado a unos 34.000 residentes de zonas de alto riesgo hasta el mediodía, según Xinhua.

En el sureste de China, las ciudades cercanas a la costa se están preparando para los impactos del tifón. En la ciudad de Ningde, en la provincia de Fujian, más de 3,700 personas habían sido reubicadas desde zonas terrestres de alto riesgo. Las autoridades de Fujian han puesto en alerta a más de 17,000 rescatistas.

Hasta las 7:00 de la tarde del sábado, las autoridades taiwanesas habían registrado al menos 113 lesiones por el tifón Bavi, algunas de ellas sufridas en desplazamientos en motocicleta bajo la intensa lluvia y los vientos sobre caminos resbaladizos.

Un total de más de 14.200 personas habían sido evacuadas en toda la isla, incluidas personas del condado oriental de Hualien y de la ciudad central de Taichung. Las escuelas y oficinas en la mayor parte de Taiwán suspendieron actividades el sábado.