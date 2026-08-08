¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tokio, Japón.- El tifón Dolphin atraviesa las islas del sur de Japón, donde se han llegado a registrar vientos de hasta 150 kilómetros por hora, en su paso hacia China.

Según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el tifón se encontraba justo al noroeste de la prefectura japonesa de Okinawa alrededor de las 14.45 hora local (05.45 GMT), viajando a una velocidad de unos 25 kilómetros por hora en dirección al continente.

La isla de Yoron, en la prefectura de Kagoshima pero muy cercana a Okinawa, llegó a registrar durante la mañana rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, y en otras islas cercanas se registraron vientos de entre 100 y 145 kilómetros por hora, recoge la cadena de televisión pública NHK.

Al menos tres personas han resultado heridas leves por los fuertes vientos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, miles de hogares en Kagoshima y Okinawa sufrieron cortes de electricidad. Según datos de las compañías eléctricas locales recogidos por NHK, los cortes afectaban a unas 26.000 personas en diversas localidades de Kagoshima, y a más de 18.000 en Okinawa, en torno a las 16.00 hora local.

Las aerolíneas japonesas, por su parte, cancelaron cientos de vuelos locales con origen o destino en las dos prefecturas, y los servicios de telefonía de varias compañías japonesas han registrado disrupciones en algunas áreas de la zona.