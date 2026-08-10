Tifón Dolphin golpea costa oriental de China

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Beijing, China.- El tifón Dolphin tocó la costa oriental de China el domingo por la noche después de obligar a más de 300,000 personas a reubicarse de forma preventiva ya los dos aeropuertos de Shanghái a cancelar más de 1,300 vuelos. La tormenta llevó fuertes lluvias al norte de Taiwán el día anterior.

En Filipinas, cinco personas fueron rescatadas y siete permanentemente desaparecidas después de un alud que tocó tres casas en la ciudad turística montañosa del norte de Baguio el domingo.

La tormenta azotó la ciudad de Taizhou, en la provincia de Zhejiang, y las zonas del norte de la vecina provincia de Fujian, llevando fuertes vientos, estimados en 151 kilómetros por hora (93 mph) cuando tocó tierra, y olas masivas a la costa de la ciudad. Los aguaceros suponían un riesgo de inundaciones graves en Zhejiang, y las autoridades advirtieron de graves riesgos de deslizamientos de tierra.

Los aeropuertos de Hongqiao y Pudong, en Shanghái, también cancelaron respectivamente alrededor del 60% de los vuelos previstos para el domingo, según The Paper, medio estatal de Shanghái.

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Los meteorólogos en China pronosticaron que algunas zonas podrían registrar entre 200 y 400 milímetros (7,9–15,7 pulgadas) de lluvia en los próximos días.

Las bandas exteriores de la tormenta golpearon con chaparrones el norte de Taiwán.