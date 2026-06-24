Tiroteo en biblioteca de California deja 2 muertos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un tiroteo en una biblioteca del norte de California causó dos fallecidos el lunes y las autoridades detuvieron a un sospechoso de 18 años, informaron las autoridades el martes.

El jefe de policía de Chico, Billy Aldridge, dijo que en una llamada al 911 el lunes por la noche se podía escuchar sonidos de disparos y personas gritando desde el interior de la sucursal en Chico de la biblioteca del condado Butte. Chico, una ciudad con unos 100.000 habitantes, se localiza a 240 kilómetros (150 millas) al noreste de San Francisco y es sede de la Universidad Estatal de California en Chico.

Una vez que los agentes entraron a la biblioteca, el sospechoso huyó por la parte trasera, indicó. Fuerzas del orden que estaban detrás del inmueble detuvieron al sospechoso, de acuerdo con Aldridge, durante una conferencia de prensa.

"El incidente de esta noche fue obviamente muy triste, traumático para mucha gente. Muy traumático para nuestra comunidad", manifestó Aldridge.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un video desde el lugar mostraba patrullas de la policía rodeando el edificio de ladrillo de una sola planta y agentes apuntando sus rifles hacia el edificio. Otro video mostraba a un hombre boca abajo en el suelo siendo esposado por un policía, quien luego lo levanta y se lo entrega a otro agente que se lo lleva alejándolo del edificio.

Las calles alrededor de la biblioteca se cerraron temporalmente y se instaló un centro de reunificación familiar para quienes estaban dentro del edificio.

Un niño fue trasladado al hospital con una lesión menor.

La policía determinó posteriormente que el sospechoso actuó solo y lo identificó como Bradley Scott Sayer, de Chico. Fue ingresado en la cárcel del condado Butte bajo sospecha de dos cargos de asesinato. No había indicios de que tuviera alguna relación previa o conexión con las víctimas, dijo la policía en un comunicado.