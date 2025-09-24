Tiroteo en centro de ICE en Dallas: Dos detenidos muertos y uno herido

DALLAS (AP) — Un tirador con un rifle abrió fuego desde un techo cercano hacia una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas el miércoles, matando a dos detenidos e hiriendo a otro antes de quitarse la vida, informaron las autoridades.

El motivo exacto del ataque no se conoce por ahora. El jefe del FBI, Kash Patel, publicó una foto en las redes sociales que muestra una bala encontrada en la escena con las palabras "ANTI-ICE" escritas aparentemente con marcador.

El ataque es el último hecho de violencia en Estados Unidos y ocurre dos semanas después de que el líder conservador Charlie Kirk fuera asesinado por un tirador con rifle en un techo.

"El tirador disparó indiscriminadamente al edificio del ICE, incluyendo a una camioneta en el estacionamiento donde las víctimas fueron baleadas", indicó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado sobre el tiroteo en Dallas.

El detenido que sobrevivió estaba en condición crítica en un hospital, señaló Seguridad Nacional.

Ningún agente del ICE resultó herido.

El FBI sostuvo durante la conferencia de prensa que investiga el tiroteo como "un acto de violencia dirigida". No se dio mucha más información en la conferencia de prensa.

Los policías respondieron a una llamada para asistir a un oficial en la North Stemmons Freeway alrededor de las 6:40 a.m. del miércoles y determinaron que alguien abrió fuego hacia un edificio gubernamental desde un edificio adyacente, señaló el portavoz de la policía de Dallas, el oficial Jonathan E. Maner, en un correo electrónico.

Edwin Cardona, un inmigrante de Venezuela, relató que estaba entrando al edificio del ICE con su hijo para una cita alrededor de las 6:20 a.m. cuando escuchó disparos.

Un agente reunió a las personas que estaban dentro del edificio, las llevó a un área segura y explicó que había un tirador activo en la zona, contó Cardona.

"Tenía miedo por mi familia porque mi familia estaba afuera. Me sentí terrible porque pensé que algo podría pasarles. Gracias a Dios no", expresó Cardona. Añadió que su familia fue llevada al interior del edificio y luego se reunieron.

La instalación del ICE está a lo largo de la Interestatal 35 Este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a solo unas cuadras de hoteles que atienden a viajeros del aeropuerto.

Las cámaras de tráfico cerca de la escena muestran seis carriles de una autopista —normalmente concurrida— completamente vacíos, con coches y semirremolques detenidos en una salida de la interestatal. Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación.

Poco después del tiroteo y antes de que los funcionarios dijeran que al menos una de las víctimas era un detenido, el vicepresidente JD Vance publicó en la plataforma social X que "los ataques obsesivos contra las fuerzas del orden, particularmente el ICE, deben cesar".

El senador republicano por Texas Ted Cruz continuó en esa dirección, pidiendo el fin de la violencia política.

"A cada político que está usando retórica demonizando al ICE y demonizando a la CBP: dejen de hacerlo", dijo Cruz a los reporteros, haciendo referencia a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Pero inmediatamente después de la conferencia de prensa en la que los funcionarios se negaron a decir si las víctimas incluían detenidos, el representante demócrata Marc Veasey llamó a la transmisión de noticias de WFAA-TV en Dallas y les dijo que estaba "absolutamente horrorizado" por los comentarios de algunos funcionarios.

"Si están tratando de controlar esta narrativa y no quieren que los migrantes sean las víctimas en esta historia, entonces pueden querer retrasar darnos cualquier información sobre esto para que puedan seguir hablando sobre ataques al ICE", expresó Veasey.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes del ICE.

Un ataque el 4 de julio en un centro de detención de inmigración en Texas hirió a un policía, quien recibió un disparo en el cuello. Los atacantes, vestidos con ropa de estilo militar negra, abrieron fuego fuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, dijeron los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Un hombre con un rifle de asalto disparó docenas de rondas a agentes federales mientras salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen el 7 de julio. El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que respondió a la escena antes de que las autoridades lo mataran. La policía encontró más tarde otras armas, municiones y mochilas dentro de su coche.