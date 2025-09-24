Descubren dinosaurio con poderosas garras

NUEVA YORK.- Científicos han descubierto un nuevo dinosaurio en Argentina con poderosas garras, que se alimentaba de huesos de cocodrilos antiguos.

El hallazgo posiblemente medía 7 metros (23 pies) de largo y pertenecía a un misterioso grupo de dinosaurios llamados megaraptoranos. Estos merodeaban por lo que ahora es América del Sur, Australia y partes de Asia, dividiéndose en diferentes especies a lo largo de millones de años.

Los megaraptoranos eran conocidos por sus cráneos alargados y “garras enormes y muy poderosas”, afirmó Lucio Ibiricu del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, quien formó parte del equipo de descubrimiento.

Sin embargo, aún no está claro cómo cazaban estas criaturas y dónde se ubican en la línea evolutiva, principalmente porque los fósiles recuperados hasta ahora estaban incompletos.

En un nuevo estudio, los investigadores dijeron que desenterraron parte de un cráneo, así como huesos de brazos, piernas y cola en la formación rocosa Lago Colhué Huapi en la Patagonia. Notaron características únicas en los huesos que les hicieron darse cuenta de que podría tratarse de una nueva especie.

Este último miembro del clan megaraptorano, llamado Joaquinraptor casali, llena un vacío importante al proporcionar uno de los esqueletos más completos hasta ahora.