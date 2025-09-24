Alarma en Sudán; suben los casos de cólera

GINEBRA.- El número de casos de cólera reportados en Darfur va en aumento, y más de 3.000 personas en todo Sudán han muerto a causa de la enfermedad en los últimos 14 meses de guerra civil, informó el martes la agencia de salud de la ONU.

El actual brote de esta infección bacteriana, causada por alimentos o agua contaminados, se ha extendido a los 18 estados del país, devastado por la guerra, tras estallar en el estado de Kassala en julio del año pasado, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hala Khudari, representante adjunta de la OMS en Sudán, afirmó que la organización puso en marcha una campaña de vacunación dirigida a 406.000 personas en el estado de Darfur del Norte, que se lleva a cabo “mientras los casos de cólera en Darfur continúan aumentando a un ritmo alarmante, con un índice de mortalidad alarmante, para ser específicos”.

Hasta el domingo, se habían reportado 12.739 casos y 358 muertes en más de la mitad de las localidades de Darfur, señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí