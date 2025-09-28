Tiroteo premeditado en Carolina del Norte deja tres muertos

SOUTHPORT, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Un tiroteo masivo que rompió la tranquilidad vespertina de una pintoresca ciudad costera de Carolina del Norte fue un ataque "altamente premeditado" que dejó tres personas muertas y cinco heridas, informó la policía el domingo. El sospechoso que presuntamente llevó a cabo el ataque en un bar frente al mar estaba bajo custodia.

Nigel Edge, de 40 años, de Oak Island, está acusado de abrir fuego el sábado por la noche desde un bote hacia una multitud reunida en American Fish Company en Southport, una histórica ciudad portuaria a unos 48 kilómetros (unas 30 millas) al sur de Wilmington, declaró el jefe de policía Todd Coring.

En una conferencia de prensa el domingo, Coring indicó que el lugar fue "seleccionado", pero no dio más detalles.

Las autoridades señalaron que Edge pilotó un pequeño bote cerca de la costa, que estaba bordeada de bares y restaurantes, se detuvo brevemente y disparó. Luego huyó a toda velocidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aproximadamente media hora después del tiroteo, una tripulación de la Guardia Costera avistó a una persona que coincidía con la descripción del sospechoso sacando un bote del agua en una rampa pública en Oak Island. La persona fue detenida y entregada a la policía de Southport para ser interrogada, indicaron las autoridades.

Edge fue arrestado bajo tres cargos de asesinato en primer grado, cinco cargos de intento de asesinato en primer grado y cinco cargos de asalto con un arma mortal. Podría enfrentar cargos adicionales, indicó Coring.

El arma utilizada fue un rifle de asalto, aunque Coring no especificó qué tipo.

"Entendemos que este sospechoso se identifica como un veterano de combate. Se autoidentifica. Herido en el cumplimiento del deber es lo que dice, sufre de TEPT", sostuvo Coring, refiriéndose al trastorno de estrés postraumático.

Edge tendrá su primera comparecencia ante el tribunal el lunes, señaló el fiscal del distrito Jon David. Está detenido sin derecho a fianza.

Entre las cinco personas hospitalizadas con heridas, al menos una "está ahora luchando por su vida", afirmó David. Algunas de las víctimas eran turistas de fuera de la ciudad.

El jefe de policía de Oak Island, Charlie Morris, aseveró que el sospechoso era conocido por la policía como alguien "que frecuentemente pasaba el rato en nuestro muelle", y que había presentado demandas contra la ciudad y el departamento de policía en los últimos años. No dio más detalles.

El fiscal del distrito apuntó que Edge había tenido "contactos menores" con la policía en el pasado "pero nada significativo en su pasado que nos diera alguna indicación de que fuera capaz de tal horror".

No se sabe por ahora si Edge tiene un abogado que hable en su nombre. No hay ningún abogado mencionado en los documentos judiciales.

Investigadores de múltiples agencias, incluyendo la Oficina Estatal de Investigación y la Guardia Costera, permanecieron en el agua y en la escena el domingo recogiendo pruebas y entrevistando a testigos.

Los funcionarios no divulgaron de inmediato los nombres de las víctimas.