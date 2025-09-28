FGE: prestamistas "gota a gota" no son potosinos
La Fiscalía de San Luis Potosí advierte sobre las prácticas de préstamos gota gota y las consecuencias de aceptarlos.
Los prestamistas que operan bajo el sistema conocido como "gota gota" no corresponden a residentes de San Luis Potosí, sino foráneos y extranjeros, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Describió que dichas redes ofrecen préstamos atractivos e inmediatos, los peticionarios aceptan los mismos y posteriormente les cobran intereses diarios, situación que genera un endeudamiento impagable.
"Sobre todo los amenazan y la gente tiene miedo de denunciar, pero sí hemos hecho investigaciones y cuando menos se ha logrado, porque ni siquiera es de manera directa, sino a través del número de teléfono. Detectar y dar seguimiento a estas redes de personas", comentó.
Complementó que las amenazas se agudizan de forma sistemática, porque las víctimas facilitan una cuenta bancaria para el depósito del efectivo, el número telefónico y la identificación, que suele ser la credencial de elector.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La fiscal general expuso que los "gota gota" operan en todo el país, por lo tanto, no se tiene un estado en específico detectado para cometer tales actividades delincuenciales.
no te pierdas estas noticias
FGE: prestamistas "gota a gota" no son potosinos
Rubén Pacheco
La Fiscalía de San Luis Potosí advierte sobre las prácticas de préstamos gota gota y las consecuencias de aceptarlos.
Analizan empresa en la Huasteca para retener mano de obra
Rubén Pacheco
La instalación de una empresa en la Huasteca podría ser la solución para retener a los trabajadores en la región.
SCT busca regular y reforzar seguridad en transporte de SLP
Samuel Moreno
Autoridades, empresas y ciudadanía unen esfuerzos para mejorar la seguridad en el transporte público de San Luis Potosí.