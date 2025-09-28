FGE: prestamistas "gota a gota" no son potosinos

Los prestamistas que operan bajo el sistema conocido como "gota gota" no corresponden a residentes de San Luis Potosí, sino foráneos y extranjeros, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que dichas redes ofrecen préstamos atractivos e inmediatos, los peticionarios aceptan los mismos y posteriormente les cobran intereses diarios, situación que genera un endeudamiento impagable.

"Sobre todo los amenazan y la gente tiene miedo de denunciar, pero sí hemos hecho investigaciones y cuando menos se ha logrado, porque ni siquiera es de manera directa, sino a través del número de teléfono. Detectar y dar seguimiento a estas redes de personas", comentó.

Complementó que las amenazas se agudizan de forma sistemática, porque las víctimas facilitan una cuenta bancaria para el depósito del efectivo, el número telefónico y la identificación, que suele ser la credencial de elector.

La fiscal general expuso que los "gota gota" operan en todo el país, por lo tanto, no se tiene un estado en específico detectado para cometer tales actividades delincuenciales.